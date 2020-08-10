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Супруги Подсекаевы, проживающие в Московской области, одержали победу в лотерее и сумели выиграть 5 060 220 руб. Мужчина, являющийся формальным владельцем выигрышного билета, признался, что в последний раз был таким счастливым только на свадьбе.

Супруг не считает себя азартным игроком, но билеты лотереи приобретает постоянно. Делает это он только в присутствии жены, которая, по его словам, «создает вокруг мощную ауру удачи».

Мужчина также поделился некоторыми секретами игры. Он сообщил, что постоянно использует одну и ту же цифровую комбинацию, которая составлена из дат рождения близких людей. О том, что комбинация наконец сыграла, семейная пара узнала во время поездки в электричке.

Супруги рассказали, как они счастливы получить крупный выигрыш, который они намереваются потратить на погашение задолженности по ипотеке и на покупку новой машины.

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