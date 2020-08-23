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Жителей Рязани предупредили о подозрительном мужчине, прячущемся у Боковских карьеров.

Как сообщила местная жительница в соцсети “Вконтакте” в группе “Новости Рязани”, мужчина прячется в курсах, при этом он полностью обнажён. Ей удалось снять его на камеру. Мужчине на вид около 35-38 лет, его внешность автор поста описала как “бурятскую”. Она предупредила других девушек не загорать в этом месте, и назвала мужчину извращенцем.

Возле какого именно карьера был замечен мужчина, не уточняется.

Некоторые пользователи Сети поддержали автора поста, другие же предположили, что мужчина просто является нудистом и опасности для окружающих не представляет. Также была высказана версия, что он всего лишь купался, и решил выжать трусы после этого.

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