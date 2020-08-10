Представители Росстата разместили статистические данные о смертности в российских регионах в июне текущего года. Она значительно возросла на территории Брянской области.

Согласно опубликованной информации, в данном регионе в июне скончались чуть более 1,6 тысячи человек, что примерно на 300 человек больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года. В результате смертность возросла на 22 процента.

Указывается также, что в Калужской области смертность увеличилась на 32 процента, а в Смоленской – на 27 процентов. Однако в размещенных данных не объясняется столь резкий скачок этого показателя. Эксперты отмечают, что его причиной могла быть пандемия коронавирусной инфекции.