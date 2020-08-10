читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Росстата разместили статистические данные о смертности в российских регионах в июне текущего года. Она значительно возросла на территории Брянской области.

Согласно опубликованной информации, в данном регионе в июне скончались чуть более 1,6 тысячи человек, что примерно на 300 человек больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года. В результате смертность возросла на 22 процента.

Указывается также, что в Калужской области смертность увеличилась на 32 процента, а в Смоленской – на 27 процентов. Однако в размещенных данных не объясняется столь резкий скачок этого показателя. Эксперты отмечают, что его причиной могла быть пандемия коронавирусной инфекции.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Лукашенко назвал пандемию коронавируса политической войной

Белорусский президент заявил, что на всей планете сейчас ведется экономическая и политическая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минздрав Татарстана прокомментировал рост смертности в июне

Альмир Абашев, заместитель главы Минздрава Татарстана, решил прокомментировать информацию об увеличении смертности… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолетов

Евгений Барсов, парламентарий из Сургута и предприниматель, написал в своей декларации, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 10 августа – ясно, до 30 °C |