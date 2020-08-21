Согласно информации корпорации “Ростех”, танк “Спрут-СДМ1” был отправлен на государственные испытания.

Отмечается, что данный танк является единственной в мире моделью плавающего танка. Как заявил Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора корпорации, аналога “Спруту-СДМ1” в настоящее время нет, и благодаря этому он имеет высокий потенциал для экспорта.

Испытания должны завершить в 2022 году. Танк будет проходить проверку в полевых условиях в войсках Минобороны РФ. Проверки танка будут проводить в различных климатических зонах, при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия, а также в высокогорье и в морских условиях. На каждом этапе будет проводиться стрельба.

После успешного прохождения испытаний будет утверждена требуемая документация и начнётся серийное производство.