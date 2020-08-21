читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно информации корпорации “Ростех”, танк “Спрут-СДМ1” был отправлен на государственные испытания.

Отмечается, что данный танк является единственной в мире моделью плавающего танка. Как заявил Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора корпорации, аналога “Спруту-СДМ1” в настоящее время нет, и благодаря этому он имеет высокий потенциал для экспорта.

Испытания должны завершить в 2022 году. Танк будет проходить проверку в полевых условиях в войсках Минобороны РФ. Проверки танка будут проводить в различных климатических зонах, при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия, а также в высокогорье и в морских условиях. На каждом этапе будет проводиться стрельба.

После успешного прохождения испытаний будет утверждена требуемая документация и начнётся серийное производство.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Стрелков предостерег Россию от ввода войск в Белоруссию

Игорь Стрелков, экс-глава Минобороны ДНР, сообщил о том, что ввод российских вооруженных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пентагон вынужден заменить все истребители F-35C из-за России

В США начали разрабатывать новый палубный истребитель, который должен стать заменой таким… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Роспотребнадзор дал советы по выбору яблок

Роспотребнадзор в связи с Яблочным Спасом, который отмечается 19 августа, опубликовал рекомендации… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 21 августа – дождь, до 21 °C |