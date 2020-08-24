читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт-политолог Сергей Марков уверен, что протестные акции в Минске и других городах выгодны странам-соседям, входящих в Евросоюз. Он также считает, что этим государствам нужны кровопролитные столкновения митингующих с силовиками, чтобы получить повод для свержения Лукашенко.

Марков заметил, что главным зачинщиком можно называть Польшу, которая давно не уважает своих соседей. Официальной Варшаве нет дела до Белоруссии, ее целью является лишь обеспечение собственного благополучия.

В воскресенье в протестной акции приняли участие более 100 тысяч человек. Они устроили марш на улицах Минска под бело-красно-белыми знаменами и выкрикивали в адрес президенты фразы «Уходи», «Свободен».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Учителя из Петербурга и Москвы раскрыли детали обучения с 1 сентября

Московские и петербургские педагоги раскрыли информацию о том, как будут проходить уроки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Тихановская: выборы президента Белоруссии должны быть проведены заново

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что выборы в стране необходимо… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

12 квартир взорвавшегося дома в Ярославле признаны непригодными

Проведя первичный осмотр жилого дома в Ярославле, где недавно произошел взрыв бытового… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – ясно, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 24 августа – пасмурно, до 21 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 27 °C |