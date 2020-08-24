Эксперт-политолог Сергей Марков уверен, что протестные акции в Минске и других городах выгодны странам-соседям, входящих в Евросоюз. Он также считает, что этим государствам нужны кровопролитные столкновения митингующих с силовиками, чтобы получить повод для свержения Лукашенко.

Марков заметил, что главным зачинщиком можно называть Польшу, которая давно не уважает своих соседей. Официальной Варшаве нет дела до Белоруссии, ее целью является лишь обеспечение собственного благополучия.

В воскресенье в протестной акции приняли участие более 100 тысяч человек. Они устроили марш на улицах Минска под бело-красно-белыми знаменами и выкрикивали в адрес президенты фразы «Уходи», «Свободен».