Новая технология, позволяющая преобразовывать тепло в электрическую энергию, позволит в скором времени изменить представление о зарядке смартфонов и иных гаджетов. Разработанные НИТУ «МИСиС» термоэлектрохимические ячейки дадут возможность накапливать «тепловую энергию низкого качества» и использовать ее для самых различных целей.

Внедрение данной технологии позволит, к примеру, заряжать смартфон от тепла, излучаемого человеческим телом. Ученые уверены, что новые элементы, благодаря повышенному КПД, превзойдут любые аналогичные разработки.

Помимо этого, российские ученые уже несколько лет работают над созданием так называемого суперконденсатора. Это устройство предназначается для аккумулирования тепловой энергии от любых разогретых поверхностей. Собранная энергия будет либо преобразовываться в электрическую, либо храниться в течение длительного времени, пока в ней не возникнет необходимость.