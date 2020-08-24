Жители РФ уверены, что существование «русского характера» — это не миф, а реальность. В ходе опроса, проводимом ВЦИОМ, 70 процентов респондентов ответили, что существует особый набор черт, присущий исключительно россиянам. Еще 22 процента опровергли это утверждение. Остальные 8% не выбрали ни один из вариантов.

59 процентов респондентов, проголосовавших «за» русский характер, сообщили, что в набор входит больше позитивных черт, а 37 – что позитивных и негативных примерно пополам. За отрицательные черты характера высказались только 2% участников опроса.

Среди положительных черт лидирующие позиции заняли умение войти в положение другого человека, душевность и доброта (по 32%), упорство и мужественность (23%), умение адаптироваться, стойкость и терпимость (по 18%).

Основные отрицательные черты русского характера – это алкоголизм и пристрастие к наркотическим веществам (21%), лень и привычка надеяться на «авось» (17%), всепрощение и покорность (8%).