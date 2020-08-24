читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители РФ уверены, что существование «русского характера» — это не миф, а реальность. В ходе опроса, проводимом ВЦИОМ, 70 процентов респондентов ответили, что существует особый набор черт, присущий исключительно россиянам. Еще 22 процента опровергли это утверждение. Остальные 8% не выбрали ни один из вариантов.

59 процентов респондентов, проголосовавших «за» русский характер, сообщили, что в набор входит больше позитивных черт, а 37 – что позитивных и негативных примерно пополам. За отрицательные черты характера высказались только 2% участников опроса.

Среди положительных черт лидирующие позиции заняли умение войти в положение другого человека, душевность и доброта (по 32%), упорство и мужественность (23%), умение адаптироваться, стойкость и терпимость (по 18%).

Основные отрицательные черты русского характера – это алкоголизм и пристрастие к наркотическим веществам (21%), лень и привычка надеяться на «авось» (17%), всепрощение и покорность (8%).

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Названо условие для продления выплат 10 тыс. рублей на детей в августе

В первые летние месяцы все семьи с детьми получили «президентские» выплаты в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

HeadHunter назвал самые необычные вакансии в Петербурге

Представители компании HeadHunter рассказали о наиболее странных вакансиях, которые были оставлены работодателями… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Отдохнувших в Турции россиян начинает искать полиция

Россияне, которые уже успели съездить на отдых в Турцию и другие страны,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – ясно, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 24 августа – пасмурно, до 21 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 27 °C |