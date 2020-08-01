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Представители Минобороны РФ сообщили о начале испытаний носителя беспилотного аппарата «Посейдон», который в западных СМИ нередко называют «оружием Судного дня».

Беспилотная торпеда включает в себя боеголовку мощностью 2 мегатонны. Она предназначена для подрыва в море. Радиация в этом случае нейтрализуется водой. При этом возникает цунами высотой до 25 метров, способное уничтожить всю прибрежную инфраструктуру потенциального врага. С помощью нее можно также обездвижить боевые корабли, находящиеся в портах.

Чтобы доставить торпеду до побережья, используются специальные атомные подлодки. Россия готовит 3 такие субмарины. Прямо сейчас идет тестирование К-329 «Белгород». В процессе строительства находится БС-64 «Хабаровск». Эксперты отмечают, что «Посейдон» можно будет применять и в локальных конфликтах в виде разведчика.

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