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К Международному дню пива эксперты Роскачества опубликовали ТОП лучших закусок к пенному напитку. В составлении рейтинга принял непосредственное участие А. Куспиц, который является признанным специалистом по мясной гастрономии.

Первые места в рейтинге заняли немецкие колбаски, которые во всем мире считаются лучшими закусками к пиву. Выбор в их пользу неслучаен, так как Германия является чуть ли не родиной пенного напитка и уж точно представляет собой самый пивной регион планеты.

На 4 первых позиции эксперты поместили такие виды колбасок, как братвурст из свинины, пожаренной на гриле, белые колбаски вайсвурст, риндвурст и боквурст. В рейтинг попали и закуски из других стран Европы. Так, почетные места в нем заняли французский шукрут, который готовится из картофеля, мяса и квашеной капусты, датские бутерброды с сельдью или лососем на ржаном хлебе, бельгийские сорбеты и десерты, которые подаются к фруктовому пиву под названием ламбик.

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