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Режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в 19 районах Волгоградской области. Причина – гибель части посевов, которая стала следствием неблагоприятных погодных условий в первые два летних месяца. Из-за экстремально высоких температур и практически полного отсутствия дождей пришлось списывать урожай с площади до 2% общих посевов.

Главы всех районов, которые указаны в постановлении о введении ЧС, должны к 11 сентября представить документы, которые удостоверяют факт гибели посевов. Эти бумаги будут отправлены в столицу для оценки нанесенного отрасли ущерба.

Режим ЧС позволит производителям с/х продукции воспользоваться финансовой помощью от государства. В зависимости от ущерба по каждому конкретному хозяйству они получат обоснования для снижения налогов, а также компенсационные выплаты и отсрочки по кредитным обязательствам.

Особо отмечается, что гибель посевов не отразится на статистике региона. Здесь уже собрано почти 5 млн тонн зерна, что превышает обычные показатели области и установленный в столице план по сбору урожая.

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