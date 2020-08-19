В связи с пандемией коронавируса учёные ищут материалы для изготовления масок, которые будут более эффективны по сравнению с обычными.

Как отмечается, преимущества ношения масок были уже хорошо изучены и доказаны, но эту эффективность можно повысить ещё больше. Так, был создан фильтрующий материал, который состоит из нанопроволок оксида титана.

Такой материал весьма хорошо уничтожает вирусы и бактерии благодаря свойствам оксида титана. Маска также отлично поглощает капли воды, через которые в основном и происходит заражение. Из-за того, что вода задерживается в подобном материалы, начинается процесс окисления, уничтожающий вирусы и бактерии.

Впрочем, уточняется, что эффективность подобной маски против коронавируса в настоящее время ещё не проверена, но учёные полагают, что стоит ожидать высоких результатов по нейтрализации вирусных частиц. Внешне маска из нанопроволоки из оксида титана выглядит как обычная одноразовая маска.