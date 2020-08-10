По заявлению госсекретаря СГ Г. Рапоты, выборы в Белоруссии прошли без нарушений действующего законодательства. Кроме того, наблюдатель отметил отличный организационный уровень выборов.

Это мнение было учтено миссией СНГ, которая готовила заключение о выборах в Беларуси. Ее представитель С. Лебедев сообщил «Президентская гонка была хорошо организована и прошла без каких-либо нарушений конституционных норм и законов республики. Выборы были прозрачными, конкурентными и открытыми, благодаря чему граждане смогли выразить свою волю».

Лебедев также отметил, что фактов, которые позволили бы поставить под сомнение легитимность победителя президентской гонки, обнаружено не было. Те нарушения, которые наблюдателям все же удалось зафиксировать, никак не повлияли на конечный результат.

Напомним, что на данный момент А. Лукашенко набрал чуть больше 80 процентов голосов. Ближайшая преследовательница С. Тихановская получила 9,9%.