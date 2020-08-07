В популярном научном издании Mendeleev Communications появилась статья о несколько необычных исследованиях, проводимых экспертами Института органической химии и ВШЭ. Посредством молекулярного моделирования ученые установили, что для эффективного лечения коронавируса, а также онкологических может использоваться препарат дисульфирам.

Данное средство было разработано для лечения алкогольной зависимости. Его прием дает возможность выработать у пациента стойкое отвращение к спиртным напиткам за счет нарушения нормального метаболизма алкоголя. Выпитая рюмка неизбежно вызывает тошноту, что и приводит к нужному результату.

Молекулярное моделирование помогло установить, что подобное воздействие дисульфирама на организм позволяет ему эффективно бороться с SARS-CoV. Теперь ученые планируют проведение клинических испытаний, чтобы подтвердить данную гипотезу. Одновременно с дисульфирамом будет тестироваться и другой препарат – нератиниб, который также показал высокую эффективность в ходе моделирования.