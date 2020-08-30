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Ведущий одного из украинских телеканалов Остап Дроздов заявил, что протестные акции в Беларуси не имеют никакого смысла, так как их участники не сносят памятники В. И. Ленину. Он также добавил, что борьба за свободу нации не может называться полноценной, если она проходит под памятником вождю мировой революции и на улицах, названных его именем.

По словам Дроздова, всем белорусским протестам «грош цена», если граждане страны в течение месяца не догадались свалить памятник. Телеведущий считает, что уничтожение памятников станет серьезной заявкой на выход из орбиты Российской Федерации и всего русского мира, вместе взятого.

Дроздов подытожил свое выступление утверждением, что белорусский народ, который позволил Лукашенко создать СГ с Россией, а также принял русский язык в качестве второго государственного, просто не может позволить себе ставить столь высокие запросы.

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