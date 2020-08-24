Протесты в Беларуси продолжаются вторую неделю. В воскресенье протестующие дошли до резиденции Александра Лукашенко, однако силовики перекрыли все подходы к ней. По предварительным данным, президент намеревался покинуть здание на вертолете.

Не желая провоцировать столкновения с армией и милицией, митингующие ушли от резиденции. Позже оказалось, что Лукашенко прилетел туда с автоматом в руках и бронежилете. С вертолета он увидел, что протестующие уходят и сказал, что “они убегают как крысы”.

Напомним, что Министерство обороны страны пригрозило активными действиями в отношении митингующих в случае нарушениях последними общественного порядка. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в обращении к народу заявила, что армия не имеет никакого права принимать участие в столкновениях.