В управлении МВД по городу Владимир сообщили о задержании местной жительницы, подозреваемой в хищении 5 000 рублей.

Ранее в полицию поступило обращение о том, что из шкафчика для хранения вещей, расположенного в раздевалке одного из городских предприятий, были украдены денежные средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Затем полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли подозреваемую, которой оказалась 40-летняя работница компании.

Правоохранители выяснили, что обвиняемая в ходе свой смены заметила ключ в соседнем шкафчике. Открыв дверцу, она увидела 5 000 рублей, которые решила присвоить себе. Она подпала под подозрения, так как не вышла на следующую смену. Подозреваемая уже призналась в содеянном, пообещав вернуть деньги.