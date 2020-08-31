Александру Лукашенко необходимо как можно скорее принимать важные политические решения. В противном случае политические элиты Беларуси могут отвернуться от него и затеять собственную игру за власть. Об этом рассказал политолог Илья Гращенков.

Он отметил, что революция в настоящий момент еще не достигла своего пика. Напряжение нарастает буквально с каждым днем. Вполне можно ждать неоднократных попыток государственного переворота, причем никто не может гарантировать, что они будут бескровными.

Гращенков заявляет, что участники акций протеста продолжают надеяться на то, что Лукашенко прислушается к ним и проведет новые выборы. Однако это нереально в условиях митингов и шествий. Поэтому одной из сторон обязательно придется применять силу.

Кроме того, эксперт сообщил, что ранее белорусские протесты были «подвешены в воздухе», так как РФ нагнетала интригу и сохраняла режим молчания в отношении кризиса у соседей. После того, как Владимир Путин фактически пообещал коллеге силовую поддержку, тот может пойти до конца, что закончится непредсказуемыми последствиями как для самого Лукашенко, так и для независимости государства.