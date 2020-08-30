Анна Седокова недавней публикацией в Instagram возмутила некоторых своих подписчиков.

В кадре певица позирует в ярко-оранжевом пляжном комплекте собственного бренда LA Story. Комплект состоит из короткой юбки и мини-топа, из-под которого видна грудь певицы. В комментарии Седокова рассказала о скидках в LA Story, которые составляют 30-50%, в том числе и на представленный наряд.

Несмотря на то, что многим комплект пришелся по вкусу, было отмечено, что он чрезмерно откровенный и сексуальный, а певица в нём сама на себя не похожа. В таком виде, как сообщили подписчики, и выйти-то некуда, разве что на романтический ужин на пляже в уединённом месте, или на сцену для того, чтобы “вогнать народ в тонус”. А некоторые посчитали, что наряд и вовсе выглядит дешево.