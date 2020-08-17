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Военные эксперты уверены, что бронеавтомобиль «Бумеранг», который разработала «Военно-промышленная компания», является революционной платформой. Ему предрекают успех на мировом рынке вооружения.

Эксперты отмечают, что ни один бронеавтомобиль, созданный российскими конструкторами, ранее не имел сопоставимые с танковыми защиту и массу. Так, «Бумеранг» весит больше, чем танк Т-34. Броня изготовлена из керамики – материала, который значительно повысил эффективность защиты техники.

Двигатель, работающий на дизельном топливе, имеет мощность в 750 л.с. На ровной дороге он дает бронеавтомобилю возможность набирать скорость до 100 километров в час. Благодаря высокой мощности машина способна преодолевать препятствия любой сложности и довольно резво перемещаться по пересеченной местности. Независимая подвеска позволяет делать это с минимальной вибрацией и дискомфортом для экипажа.

Все элементы управления традиционно размещаются в передней части БМП. Сзади расположено десантное, а посередине – боевое отделение. Бронемашина вмещает 11 человек экипажа.

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