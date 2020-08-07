Пользователи жестко раскритиковали исполнительницу Нющу, которая попыталась привлечь внимание людей к проблемам мирового океана с помощью фото в купальном костюме.

Знаменитость разместила соответствующий пост в соцсети «Инстаграм», приложив к нему фотографию в откровенном красном купальнике. В результате многие подписчики обратили внимание не на вызывающую беспокойство статистику, а на неподходящий наряд певицы. Они отметили, что это фото было бы уместным в Playboy, а не в данном сообщении.

Некоторые попытались объяснить Нюше свою позицию, отметив, что текст с подобной фотографией попросту не воспринимается людьми всерьез. Некоторые в шутку предложили певице чаще размещать такие снимки и помещать их в «экоальбом».