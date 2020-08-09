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В оперштабе по противодействию коронавирусу сообщили, что в Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа выявили 160 новых случаев инфицирования. В результате он снова попал в списки лидеров.

Согласно имеющимся данным, на первой строчке, как обычно, находится столица РФ, где за сутки обнаружили 689 новых зараженных. Затем идет Свердловская область, в которой диагноз «коронавирусная инфекция» получили 184 пациента. Петербург занял третье место. Всего в стране COVID-19 зарегистрировали у 5 189 человек.

От данного заболевания в Российской Федерации за последний день скончались 77 пациентов, причем трое из них умерли в Северной столице. За все время с начала эпидемии в стране зафиксировали более 887,5 тысячи случаев инфицирования. COVID-19 стал причиной смерти 14,9 тысячи человек.

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