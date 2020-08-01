Айтеч Бижев, российский генерал-лейтенант, сообщил о том, что Пентагон постоянно копирует идеи, использованные в советских, а затем и в российских средствах ПВО.

Согласно его словам, РФ обладает огромным опытом в разработке и использовании систем противовоздушной обороны. Отечественные эксперты в свое время обучили половину планеты, а немалое число стран проектировали свои комплексы защиты по российскому образцу, включая США.

К примеру, американские специалисты учли опыт россиян, связанный с приоритетом в выборе целей, и скопировали стратегию построения боевых порядков. Дело в том, что в Сирии российские ЗРК С-300 и С-400, действующие на дальние расстояния, прикрываются ЗРПК «Панцирь», которые используются для уничтожения малоразмерных объектов на малых дистанциях. В Соединенных Штатах сейчас активно анализирует подобную систему.