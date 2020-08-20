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Пресс-служба администрации Выборгского района сообщила о начавшемся сборе меда. Сейчас он интенсивно откачивается в Приморском и Красносельском поселениях, а также в других населенных пунктах.

На территории района зарегистрировано 417 пчелосемей и 22 пасеки. Денис Лозицкий, который управляет одним из фермерских хозяйств, рассказал, что в текущем году уже собрано 200 кг меда. Кроме того, он поделился планами на 2021 год и заявил, что хозяйство намеревается собрать с каждого улья по 40 кг меда.

Возглавляющая агропромышленный комплекс Надежда Литвиненко сообщила о том, что государство оказывает пчеловодам неоценимую помощь. Так, региональный бюджет в 2020 году уже выделил по 5 000 рублей на пчелосемью. Благодаря этой субсидии КФХ могут развивать пчеловодство и увеличивать количество собираемого меда.

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