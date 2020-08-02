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В Гатчинском районе Ленобласти из местного психиатрического медучреждения сбежал пациент, на голове которого имеется татуировка в виде бабочки.

Побег был совершен вчера, 1 августа, в вечерние часы. Главный врач отделения Дружносельской психбольницы обратилась в правоохранительные органы, сообщив им о том, что из медицинского учреждения самовольно ушел 34-летний мужчина. У него диагностирована шизофрения.

Рост пациента составляет примерно 175 сантиметров. Он побрит налысо, поэтому на голове можно увидеть тату. В последний раз его видели в синих шортах, майке желто-зеленого цвета и тапочках. У него отсутствуют документы и мобильный аппарат.

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