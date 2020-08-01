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Apple пока не озвучивает цену на новые iPhone 12, однако эксперты уверены, что они будут стоить несколько дороже, чем предыдущие модели. Пользователи, которые хотят заранее знать, какую сумму следует готовить на покупку смартфона, могут смело прибавлять к цене на лучшие флагманские аппараты примерно 10-15 процентов.

Инсайдеры утверждают, что iPhone 12 с наиболее простой комплектацией (64 Гб встроенной памяти) обойдется почти в 700 долларов. «Старшие» модели с 512 гигабайтами памяти будут стоит примерно полторы тысячи долларов.

Напомним, компания Apple официально перенесла выход на рынок новых девайсов с поддержкой 5G. Если традиционно презентация очередных моделей проводилась в начале сентября, то в 2020 году iPhone 12 появится в продаже лишь в октябре. Причинами переноса производитель назвал целый ряд проблем, вызванный пандемией коронавируса.

К выходу готовятся модели смартфонов, отличающихся лишь объемом встроенной памяти (64, 128, 256 и 512 Гб), а также диагоналями экранов (от 5,4 до 6,7 дюйма).

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