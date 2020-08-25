Телеведущий Оскар Кучера, который вёл на телеканале НТВ передачу “Звёзды сошлись” вместе с Лерой Кудрявцевой, заявил об уходе из шоу и НТВ.

Слухи об его уходе появились буквально на днях, и вскоре он их подтвердил. Причиной ухода телеведущий назвал то, что ему надоели скандальные истории в шоу, у него закончились силы и он не выдержал.

Впрочем, без работы Кучера не остался – он весьма занят в театре, и, как он отметил, весьма счастлив вернуться к репетициям. В скором времени Кучера должен появиться на сцене в мюзикле “Дон Жуан. Нерассказанная история”, где он выступит в роли Исполнителя.

Кто станет его заменой в “Звёзды сошлись”, на данный момент неизвестно. Однако отмечается, что съёмки ведутся полным ходом, и осенью шоу должно вернуться на экраны.