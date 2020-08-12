Пилотная профильная онлайн-смена Всероссийского детского центра (ВДЦ) “Орленок” в Краснодарском крае начинается 17 августа. В ходе программы детей научат создавать сайты и продвигать интернет-проекты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра.

“17 августа во Всероссийском детском центре “Орленок” откроется Online Digital-лагерь, рассчитанный на детей от 10 до 16 лет. За две недели под руководством опытных наставников они ознакомятся с новыми профессиями и научатся создавать сайты. Онлайн-программа организована Академией будущего KIDSDEV при поддержке Родительского университета ГК “Просвещение”, – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что участники онлайн-смены узнают о профессиях менеджера интернет-проектов, веб-дизайнера и попробуют себя в них. Для ВДЦ “Орленок” онлайн-программа пройдет впервые.

“Профильная онлайн-смена – отличный шанс для “орлят” попробовать себя в актуальных сегодня профессиях и приобрести навыки работы с интернет-проектами и веб-дизайном. Данная программа в “Орленке” является пилотной. Мы уверены, что у ребят успешно получится совмещать онлайн-обучение с традиционными “орлятскими” мероприятиями”, – привели в пресс-службе слова директора “Орленка”, кандидата психологических наук Александра Джеус.

К программе привлекли ведущих экспертов, digital-тренеров и веб-дизайнеров с опытом запуска образовательных проектов для крупных компаний. Ежедневно дети будут знакомиться с историей и современными трендами цифровой среды, разрабатывать идеи для сайтов, изучать типографику их создания. Итогом смены станет онлайн-конференция с участием экспертов, тренеров и родителей участников, по результатам которой каждый ребенок получит сертификат, авторов лучших проектов пригласят для их представления в Москву. В дальнейшем планируется продолжить проводить очные и онлайн-смены, на которых дети смогут ближе знакомиться с востребованными профессиями.

“Орленок” – всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.