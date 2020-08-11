Профессиональные актеры могут отлично изображать страсть в постельных сценах и любовные переживания. Однако некоторые режиссеры требуют от них полной реалистичности. Поэтому в ряде фильмов актерам приходилось на самом деле заниматься сексом.

Впервые подобное произошло в фильме «Нимфоманка», который снимал режиссер из Дании Ларс фон Триер. Главную роль в нем должен был исполнить Шайа ЛаБаф, намеревающийся в постельных сценах обойтись без дублеров. Однако затем все ключевые персонажи были заменены на порноактеров для реалистичности секса.

В картине «Отголоски прошлого» Роберту Паттинсону пришлось даже мастурбировать перед камерой, чтобы показать зрителю настоящий оргазм. Этот фильм был посвящен романтическим отношениям между Федерико Гарсией Лоркой и Сальвадором Дали.

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.