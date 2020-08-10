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Шведские исследователи выяснили, какое количество раз за 7 дней необходимо заниматься сексом, чтобы построить хорошую семейную жизнь.

Оказалось, что для этого необходимо заниматься любовью не менее одного раза за 7 дней. При этом в исследовании отмечается, что у каждого 4-го жителя Швеции частота половых актов не превышает один раз в 60 дней. Эту информацию позднее прокомментировала Таня Сухинина, сексолог из РФ. Она назвала оптимальным значением указанную периодичность, однако отметила, что большую роль играет не только число совершенных половых актов, но и правильная мотивация.

Согласно словам специалиста, очень важно, чтобы человек занимался интимными делами с подходящими мотивами, например, из-за желания весело провести время или почувствовать близость с партнером. Нельзя заниматься ими для избегания неприятных вещей, к примеру, беспокойства о том, что отношения идут неправильно, или прекращения нытья партнера, пытающегося выпросить секс.

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