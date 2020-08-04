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Светлана Лобода несколько дней назад представила клип на песню “Boom Boom”. На своей странице в Instagram певица назвала клип “вызовом обществу с его псевдоморалью”.

Автором видеозаписи, как отмечается, является Александр Гудков. Согласно задуманной идее клипа, он должен был высмеять стандарты современной женской красоты и поднять идеи феминизма. Так, в кадре продемонстрировано, как мужчины, обладающие не самой презентабельной внешностью, оценивают женщин исключительно по их внешности и навыкам соблазнения. В итоге от перевозбуждения у них “взрываются головы”.

Несмотря на актуальную сейчас тему, клип на YouTube набрал в два раза больше “дизлайков”, нежели “лайков”. Многие пользователи Сети его жестко раскритиковали. Лобода вскоре попыталась перевести критику в свою пользу, отметив, что ей не важны оценки, а важны просмотры – а они с каждым днём лишь растут. Так, спустя четыре дня после публикации видео набрало более пяти миллионов просмотров.

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  • Анна
  • 04.08.2020
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