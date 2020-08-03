Никита Джигурда, актер и певец, прибыл на Бор, чтобы исполнить несколько песен возле памятника Иосифу Сталину в честь 90-летнего юбилея ВДВ России.

Шоумен приехал в Нижегородскую область еще в субботу, 1 августа. Он собирался пообщаться с Глебом Никитиным, главой региона, но не смог этого сделать, так как губернатор в этот день не работал. Джигурда решил снять видеообращение, в котором выразил слова благодарности Никитину за отмену режима самоизоляции в Дивееве, где ранее артист нарушил карантин.

Что касается концерта, то он прошел в три часа дня по местному времени. Однако задолго до его начала возле памятника уже начали собираться десятки местных жителей. Затем возле монумента появился сам исполнитель. Он раздал автографы и сфотографировался с поклонниками.