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Надбавка, которая выплачивается каждый месяц и составляет 415 процентов от суммы социальной пенсии, адресована гражданам, имеющим какие-либо особые заслуги. К последним относятся, к примеру, непосредственное участие в укреплении обороноспособности, какие-либо достижения в области науки либо культуры, шаги, предпринятые для укрепления дружбы между разными народами.

Гражданам СССР, отвечающим описанным выше условиям, вручали орден «За заслуги перед Отечеством». Однако в России право на надбавку имеют не только кавалеры этих наград.

Кроме того, ежемесячные 415 процентов к пенсии получают Герои России или СССР, обладатели ордена Славы (все степени) и ордена Андрея Первозванного. Также право на надбавку имеют Герои Соц. Труда, граждане, которым был вручен орден Трудовой Славы, и Герои Труда.

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