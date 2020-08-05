читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты АТОР анализировали стоимость летнего отдыха в Танзании, России и Турции чтобы выяснить, куда лучше отправиться нашим соотечественникам. Оказалось, что выгоднее всего отдыхать на юге страны, не соблазняясь прелестями заморских курортов.

Так, в самой дорогой из перечисленных стран Танзании бюджетный отдых на двоих обойдется почти в 134 000 рублей. Цены в этой стране несколько снизились, однако остаются все же довольно высокими.

Отдыхают в Танзании гораздо реже, чем в Турции. К примеру, в Сиде (Анталья) в первой половине августа вполне можно отдохнуть за 40 тыс. рублей. Но стоит учитывать, что путевки на двоих включают только завтраки.

Чрезвычайно удачный морской сезон на юге России привел к незначительному увеличению цен. Однако отдых на двоих здесь обойдется дешевле, чем в Турции и Танзании. Бюджетный тур в первые две недели августа вполне можно приобрести за 27-32 тысячи рублей.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Жителя Ижевска обвиняют в изнасиловании 19-летней знакомой

Инцидент, в результате которого 28-летний мужчина стал обвиняемым в деле об изнасиловании,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Сын бизнесмена из Украины приобрел остров в Италии за 10 млн евро

Сын Вячеслава Богуслаева, предпринимателя из Украины, приобрел остров Галлинара, находящийся у берегов… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Экономист предложил ввести в России плавающий пенсионный возраст

Доктор экономических наук Е. Гонтмахер предложил собственное видение реформы существующей в РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 5 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – ясно, до 27 °C |