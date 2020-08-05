Эксперты АТОР анализировали стоимость летнего отдыха в Танзании, России и Турции чтобы выяснить, куда лучше отправиться нашим соотечественникам. Оказалось, что выгоднее всего отдыхать на юге страны, не соблазняясь прелестями заморских курортов.

Так, в самой дорогой из перечисленных стран Танзании бюджетный отдых на двоих обойдется почти в 134 000 рублей. Цены в этой стране несколько снизились, однако остаются все же довольно высокими.

Отдыхают в Танзании гораздо реже, чем в Турции. К примеру, в Сиде (Анталья) в первой половине августа вполне можно отдохнуть за 40 тыс. рублей. Но стоит учитывать, что путевки на двоих включают только завтраки.

Чрезвычайно удачный морской сезон на юге России привел к незначительному увеличению цен. Однако отдых на двоих здесь обойдется дешевле, чем в Турции и Танзании. Бюджетный тур в первые две недели августа вполне можно приобрести за 27-32 тысячи рублей.