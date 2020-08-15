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Существенное ослабление цензуры, а также раскрепощенность зрителей, стали причиной появления на экранах множества фильмов с обнаженной натурой. Также появились и актрисы, которые без всякого стеснения раздеваются перед камерой.

Список таких актрис возглавляет 25-летняя А. Бортнич, которая снималась обнаженной в трех популярных среди российских зрителей фильмах. Так, голой ее видели в картинах «Викинг», «Как меня зовут», и «Неуловимые».

Популярная актриса Л. Аксенова впервые появилась обнаженной в ленте «Рассказы». После этого она раздевалась на съемках фильмов и сериалов «Бывшие», «Мажор» и «Без меня».

В список актрис, которые снимались голыми, входят также С. Ходченкова («Благословите женщину»), К. Асмус («А зори здесь тихие» и «Китобой»), Л. Гузеева (фильм 1989 г. «Спальный вагон»)

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