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В феврале текущего года на украинском ресурсе «Цензор» появилась публикация о новом оружии, «выжигающем российские войска». Им оказались системы залпового огня «Ольха-М», которые в самое ближайшее время будут запущены в серийное производство. Об особенностях РСЗО рассказал глава КБ «Луч» О. Коростылев.

По словам конструктора, «Ольха-М» может стрелять 250-килограммовыми снарядами, посылая их на расстояние до 120 км. Кроме того, имеется возможность использовать более легкие боеприпасы весом от 50 кг, что позволяет увеличить дальность до 200 км. При этом снаряды летят в цель максимально точно.

Ракеты «Ольха-М» представляют собой сложные аэродинамические боеприпасы, которые в полете прокручиваются вокруг своей оси. Именно этим объясняется высокая точность поражения целей. При всех этих достоинствах РСЗО является недорогим вооружением. Все дело в том, что в них используются одно-, а не трехканальные системы управления.

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