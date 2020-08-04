Актриса Наталия Орейро на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото со своим сыном Мерлином.

В кадре Наталия позирует, сидя на стуле, облачённая в лёгкое платье белого цвета. Актриса кормит своего сына грудью. Как отмечается, фото было опубликовано в честь Всемирной недели грудного вскармливания.

Публикация сопровождается подписью, сделанной как на испанском, так и на русском языках. В подписи актриса рассказала о необходимости грудного вскармливания, и отметила, что хочет напомнить, почему это важно.

Фотография была сделана ещё несколько лет назад – на снимке мальчику всего несколько месяцев, тогда как сейчас ему уже восемь лет. В комментариях поклонники пришли в восторг от внешнего вида Орейро и отметили, что она замечательно выглядит даже в такой момент.