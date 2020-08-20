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Настасья Самбурская на своей странице в Instagram рассказала о комплексе, который появился у неё ещё в детстве и испортил ей дальнейшую жизнь.

Так, в 13 лет подруга её мамы сообщила, что Настасья есть целлюлит, несмотря на то, что она не страдает от лишнего веса. В результате у будущей актрисы появился комплекс и она стала считать, что наличие целлюлита это позорно, так как у худых его быть не может.

Кроме того, примерно в тоже время брат Самбурской также раскритиковал её внешность, заявив, что у неё кривые ноги. Она решила, что со стороны виднее, и с тех пор постоянно мучается, выбирая правильные позы, длину платьев и сапог. Также актриса отметила, что до сих пор её знакомые комментируют её ноги, на что она также отвечает критикой. Также недавно один из мужчин заявил, что у неё “ножки иксиком”.

В свое публикации Самбурская попросила у людей думать о том, что именно они говорят детям, для того, чтобы их не преследовали подобные комплексы.

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