Работники НАСА раскрыли сроки возвращения космического корабля Crew Dragon после возникновения урагана «Исаиас» неподалеку от места посадки.

Согласно их словам, космическое судно, на котором будут находиться 2 астронавта, отсоединится от МКС уже сегодня, 1 августа, а завтра приземлится на воду неподалеку от американского штата Флорида. На данный момент времени в сторону этого региона движется ураган, из-за чего в нем ввели режим ЧС.

Однако в космическом агентстве отметили, что «Исаиас» не помешает приземлению Crew Dragon. Финальное решение примут за шесть часов до того, как произойдет расстыковка. В СМИ напоминают, что этот корабль был создан частной компанией SpaceX. Первый пилотируемый полет на нем состоялся 30 мая текущего года.