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Макет истребителя FC-31 впервые был продемонстрирован миру на выставке в Чжухае. Тогда же выяснилось, что новый самолет пятого поколения разрабатывается авиастроительной корпорацией Шэньяна.

Производители уверены, что истребитель будет успешно справляться с целым рядом задач по уничтожению как воздушных, так и наземных целей.

Представители корпорации рассказали, что самолет проходит под индексом FC-31, а не J-31 по одной простой причине – его создание не было заказано китайским Министерством обороны, а является инициативой самого предприятия.

В 2015 году на авиасалоне в Эмиратах производитель предпринимал попытки привлечь партнеров для строительства FC-31. Однако тогда желающих не нашлось. Впрочем, уже через год, после испытаний второго образца истребителя, ситуация изменилась к лучшему.

FC-31, который получил название «Кречет» – одноместный истребитель с двумя двигателями и стреловидным треугольным крылом. В его конструкции применяются двигатели РД-93. Они представляют собой модифицированную версию моторов РД-33, которые отлично себя зарекомендовали на МиГ-29.

По габаритам и компоновке АС-31 ближе к американским истребителям F-35C и F-22 «Раптор». Поэтому именно они станут его основными конкурентами.

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