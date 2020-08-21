На видео впервые показали бронированную амфибию «Стрела»

В интернете появилось видео с изображением амфибии «Стрела», способной преодолевать, в том числе, водные преграды.

Ее бронированная модификация является детищем «Военно-промышленной компании», инженеры которой добавили несколько полезных опций, отличающих машину от базовой модели.

Так, корпус амфибии максимально защищен от проникновения воды внутрь. Специальная форма позволяет машине легко передвигаться по воде. Кроме того, специалисты кардинально изменили форму крыла, снабдили технику новым капотом и установили современную оптику.

Водометный движитель, благодаря которому амфибия преодолевает водные преграды, размещен в кормовой части. Кроме того, здесь находится дополнительная дверь для экипажа.

На «Стрелу» можно устанавливать любое вооружение. Разработчики уверены, что амфибия станет одной из самых популярных машин в подразделениях армии РФ, а также станет востребованной на мировом рынке.