На встрече украинского вице-премьера А. Резникова и белорусского посла в Киеве И. Сокола обсуждался комплекс мероприятий по подготовке визита в Беларусь В. Зеленского. Президент Украины намеревается посетить Форум регионов двух государств, который состоится в первой декаде октября.

Основной темой визита В. Зеленского станет приложение общих усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить объемы импортируемой и экспортируемой продукции. Товарооборот между государствами заметно снизился из-за пандемии коронавируса, что негативно отразилось на экономике как Белоруссии, так и Украины.

В ходе встречи белорусский посол и вице-премьер Украины согласовали также разработку пакета договоренностей между государствами по результатам визита украинского президента.