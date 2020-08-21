Некоторые модели гаджетов китайской компании Xiaomi получили поддержку 5G-сообщений, пришедших на смену обычным SMS.

С помощью новой технологии пользователи смогут посылать большие тексты, ролики, аудиофайлы и изображения другим абонентам. В ряде смартфонах китайского производителя данная функция открылась автоматически, а в других нужно поменять определенные опции в меню SMS. Новую функцию можно использовать и при наличии только 4G-сети.

Другие компании, выпускающие мобильные устройства, тоже сообщили о добавлении этой опции в свои гаджеты. Однако они не опубликовали список моделей. Главным достоинством 5G-сообщений является отсутствие каких-либо ограничений на размер отправляемых текстов.