Один из участников английской версии телешоу, имя которого пока держится в секрете, выиграл 1 млн фунтов первый раз с 2006 года. У ведущего Джереми Кларксона, который ведет программу с 2018 года, это первый миллионер. Поэтому он решил поделиться своими впечатлениями.

Кларксон рассказал, что они на пару со счастливцем буквально пронеслись через 15 вопросов. Наконец, ведущему удалось сказать заветные слова: «Вы выиграли один миллион фунтов!». «Это было очень эмоционально и по-настоящему круто!» – сообщил Джереми.

Имя победителя будет раскрыто лишь в сентябре, на телевизионной премьере очередной игры. Ведущий сказал, что совсем скоро все желающие смогут увидеть «лучшее шоу, которое они когда-либо видели».

Впервые миллион в британской версии выиграла Джудит Кэппел в 2000 году. Затем, после победы Ингрэм Уилкокс в 2006-м главный приз не покорялся никому в течение 14 лет.