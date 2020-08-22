Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Сахалине 64-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Согласно информации следователей, пожилой мужчина проходил лечение в больнице города Корсаков. По соседству с ним в палате также на лечении располагался 58-летний местный житель. Пенсионера крайне раздражало, что его сосед постоянно курил в туалетном помещении медучреждения, и делал ему множество замечаний. Однако курящих их игнорировал.

17 июля между ними произошёл ещё один конфликт по этой же причине, и обвиняемый ударил мужчину по лицу. В итоге тот упал на пол и сильно ударился головой. Спустя три дня он скончался.

В настоящее время продолжается расследование инцидента, ведётся сбор и закрепление доказательств.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Певица Ирина Дубцова поделилась фотографией своего отдыха в Турции, продемонстрировав отличную фигуру.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

В Смоленске за ночь было разгромлено около 500 почтовых ящиков

В Смоленске было повреждено и разгромлено около 500 почтовых ящиков. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.08.2020
  • читать 1 минуту

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец приобрела у российского мастера нож на заказ.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 22 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 22 августа – переменная облачность, до 27 °C |