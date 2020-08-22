На Сахалине 64-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Согласно информации следователей, пожилой мужчина проходил лечение в больнице города Корсаков. По соседству с ним в палате также на лечении располагался 58-летний местный житель. Пенсионера крайне раздражало, что его сосед постоянно курил в туалетном помещении медучреждения, и делал ему множество замечаний. Однако курящих их игнорировал.

17 июля между ними произошёл ещё один конфликт по этой же причине, и обвиняемый ударил мужчину по лицу. В итоге тот упал на пол и сильно ударился головой. Спустя три дня он скончался.

В настоящее время продолжается расследование инцидента, ведётся сбор и закрепление доказательств.