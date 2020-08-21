В Псковском озере на острове Залита было обнаружено тело 4-летнего ребенка. Региональные СМИ уверены, что малыш утонул. Уточняется, что родители мальчика за несколько часов до трагедии разыскивали его и заявляли об исчезновении в правоохранительные органы.

Тело ребенка обнаружили в озере местные рыбаки. Они тут же вызвали полицию и спасательные службы. По предварительной версии, оставшийся без присмотра взрослых ребенок сам добрался до озера и не смог выбраться из воды.

Подробности об инциденте пока не сообщаются. Известно лишь, что семья мальчика переехала на остров сравнительно недавно. Правоохранительные органы сейчас работают с очевидцами и проводят необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.