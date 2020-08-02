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В воскресенье в правоохранительные органы обратились жители Благовещенска, которые нашли у реки неподалеку от города труп молодой женщины. Полиция сразу же выехала на место инцидента для проведения необходимых следственных мероприятий.

Представителям закона удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 31-летней жительницы Благовещенска. По предварительной информации она отправилась купаться в Зею, но не сумела справиться с течением и утонула. На теле жертвы не обнаружено каких-либо следов насильственной смерти.

В настоящий момент на месте происшествия работают эксперты и оперативники регионального Следственного комитета. Основными их задачами является установление точных причин смерти девушки, а также проведение доследственной проверки. Сотрудники СК опрашивают очевидцев, а также собирают вещественные доказательства, необходимые для проведения экспертизы.

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