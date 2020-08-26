Действующее российское законодательство запрещает вносить в общегражданские паспорта записи, отметки и штампы, которые не предусмотрены правилами обращения этих документов. Именно поэтому паспорта журналистов, которых депортировали из Беларуси во время протестных акций, были признаны недействительными в РФ. Все дело в том, что МВД соседней республики проставило в них штампы о запрете въезда.

В российском Министерстве внутренних дел сообщили, что испорченные документы журналистам поменяют на новые. При этом владельцам паспортов не придется платить штрафы и нести другую ответственность. Ведь документы были испорчены не по их вине.

Напомним, что на территории Белоруссии после выборов были задержаны журналисты Максим Солопов («Медуза»), Илья Соколов («Россия сегодня»), Никита Тележенко (Znak). Кроме того, в руки правоохранительных органов попали и три корреспондента «Дождя».