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Представители управления СКР по Подмосковью сообщили о проведении проверки по факту гибели пенсионера, упавшего с лошади. Он пытался снять ролик на смартфон.

Отмечается, что труп мужчины в возрасте 67 лет был найден вчера, 6 августа, в парковой зоне, расположенной в Ленинском городском округе. При внешнем осмотре правоохранители обнаружили на теле травмы, которые характерны для падения с большой высоты.

Ольга Врадий, сотрудница Следственного комитета, сообщила, что умерший, по предварительной информации, скончался после падения с коня. Во время катания на животном он попытался снять ролик для соцсетей. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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