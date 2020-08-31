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Пресс-служба УМВД свердловского региона сообщила о найденном в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга мумифицированного трупа пожилой женщины. Оказалось, что ее сын почти год прожил рядом с умершим телом.

Тревогу забили соседи, которые обратились в полицию и сообщили, что давно не встречали на улице пожилую женщину. По их заявлению представители правоохранительных органов вскрыли жилище. Труп 85-летней матери нашли в одной из комнат. Эксперты рассказали, что смерть женщины наступила почти год назад.

Мужчины в квартире не было. О нем известно, что он несколько лет лечится от какого-то заболевания, практически не ощущает запахов и с трудом разговаривает. Жил ли он все это время вместе с умершей матерью, еще предстоит выяснить в ходе расследования.

Правоохранители не раскрывают подробностей дела, однако заявляют, что следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было. Но точно понять причины смерти поможет только экспертиза.

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