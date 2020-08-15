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14 августа дочь певицы Валентины Легкоступовой Аннета Бриль сообщила о смерти мамы. Девушка рассказала, что нашла ее дома в бессознательном состоянии и множеством синяков на теле. Женщину доставили в клинику, где она впала в кому. Тем временем муж Валентины бесследно исчез.

О смерти супруги Юрий Фирсов узнал уже от представителей правоохранительных органов, которые нашли его и привезли в УВД. От такой новости муж потерял сознание. Затем он заявил, что Легкоступова поскользнулась в ванной и упала, сильно ударившись головой. Медики наркологической клиники диагностировали отек мозга в результате сильного удара.

Администратор певицы рассказал, что она была счастлива в браке, «буквально парила». Кроме того, он отметил, что Валентина не употребляла спиртное, что даже на собственной свадьбе она выпила не больше пары бокалов шампанского.

Супруг опроверг это утверждение. Он заявил, что последние 14 дней перед смертью Легкоступова много пила вместе с ним.

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